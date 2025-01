WHO के साथ काम कर चुके एक विशेषज्ञ ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "वित्तपोषण में कटौती का मतलब होगा कि WHO कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाएगा। WHO बीमारियों को लेकर दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिसका उपयोग और अनुकूलन देशों द्वारा उनके स्थानीय कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। ये दिशानिर्देश आमतौर पर सभी प्रकाशित साक्ष्य एकत्र कर और विशेषज्ञ समितियों में चर्चा कर जारी किए जाते हैं।"