व्हाट्सऐप ने पेश किया कॉल शेड्यूल फीचर, मिली कई खास सुविधाएं

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने कॉलिंग अनुभव को अधिक व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए सोमवार को कुछ नए फीचर्स की घोषणा की है। इसके तहत यूजर्स को निजी और व्यावसायिक दोनों तरह की बातचीत के लिए कॉल पहले से शेड्यूल करने की सुविधा दी गई है। इससे यूजर अब एक निश्चित तारीख और समय निर्धारित करके पहले से ही ग्रुप या वन-ऑन-वन कॉल की योजना बना सकते हैं। इसका आमंत्रण व्यक्तिगत संपर्कों या पूरे ग्रुप को भेजे जा सकते हैं।