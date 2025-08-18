व्हाट्सऐप ने पेश किया कॉल शेड्यूल फीचर, मिली कई खास सुविधाएं
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने कॉलिंग अनुभव को अधिक व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए सोमवार को कुछ नए फीचर्स की घोषणा की है। इसके तहत यूजर्स को निजी और व्यावसायिक दोनों तरह की बातचीत के लिए कॉल पहले से शेड्यूल करने की सुविधा दी गई है। इससे यूजर अब एक निश्चित तारीख और समय निर्धारित करके पहले से ही ग्रुप या वन-ऑन-वन कॉल की योजना बना सकते हैं। इसका आमंत्रण व्यक्तिगत संपर्कों या पूरे ग्रुप को भेजे जा सकते हैं।
नई सुविधा
हाथ उठाने की सुविधा से होगा यह फायदा
कॉल शेड्यूल होने के बाद प्रत्येक प्रतिभागी को कॉल शुरू होने से पहले एक रिमाइंडर सूचना प्राप्त होती है, जिससे कोई भी इस कॉल से वंचित नहीं रहेगा। अपडेट में नए इन-कॉल इंटरैक्शन टूल भी शामिल हैं। यूजर बातचीत को बाधित किए बिना, हाथ उठाने के विकल्प का उपयोग करके यह बता सकते हैं कि वे कब बोलना चाहते हैं। यह ग्रुप कॉल के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहां कई प्रतिभागी बातचीत में भाग लेना चाहते हैं।
इमोजी
इमोजी से व्यक्त कर सकेंगे प्रतिक्रिया
हाथ उठाने की सुविधा के अलावा चमकीले इमोजी रिएक्शन यूजर्स को दूसरों को बाधित किए बिना अपनी बात कहने और चर्चा में शामिल होने की अनुमति देते हैं। ये टूल कॉल को अधिक इंटरैक्टिव बनाते हैं और एक सुचारू और व्यवस्थित बातचीत बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे समग्र अनुभव बेहतर होता है। कॉल्स टैब अब शेड्यूल कॉल्स की सूची और उपस्थित लोगों के नाम दिखाता है। यूजर टैब से सीधे आमंत्रण लिंक साझा कर सकते हैं।