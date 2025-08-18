एयरटेल और जियो के बाद Vi भी हुआ डाउन, सैकड़ों यूजर्स हुए प्रभावित

बयान

कंपनियों का बयान

नेटवर्क आउटेज पर कंपनियों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आईं। एयरटेल ने एक्स पर लिखा कि टीम समस्या को हल करने और सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने पर काम कर रही है। कंपनी ने यूजर्स से असुविधा के लिए माफी भी मांगी। इसके बावजूद यूजर्स ने शिकायत की कि कॉल और मैसेज सेवाएं बंद रहीं और इंटरनेट स्पीड भी 5G प्लान होने के बावजूद 4G से कम रही। Vi ने आउटेज को लेकर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है।