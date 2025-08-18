LOADING...
टेक्नोलॉजी की खबरें / एयरटेल और जियो के बाद Vi भी हुआ डाउन, सैकड़ों यूजर्स हुए प्रभावित
एयरटेल और जियो के बाद Vi भी हुआ डाउन, सैकड़ों यूजर्स हुए प्रभावित
एयरटेल और जियो के बाद Vi भी हुआ डाउन

एयरटेल और जियो के बाद Vi भी हुआ डाउन, सैकड़ों यूजर्स हुए प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 18, 2025
06:57 pm
क्या है खबर?

देश में आज तमाम टेलीकॉम दिग्गज कंपनियां आउटेज की समस्या से जूझ रही हैं। भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के डाउन होने के बाद अब वोडाफोन-आइडिया (Vi) के सैकड़ों यूजर्स भी प्रभावित हुए हैं। दिल्ली-NCR, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता सहित कई शहरों से हजारों लोगों ने नेटवर्क की समस्या रिपोर्ट की। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी और मदुरै जैसे शहरों से भी शिकायतें दर्ज हुईं, जिससे पूरे देश में स्थिति गंभीर रही।

बयान

कंपनियों का बयान 

नेटवर्क आउटेज पर कंपनियों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आईं। एयरटेल ने एक्स पर लिखा कि टीम समस्या को हल करने और सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने पर काम कर रही है। कंपनी ने यूजर्स से असुविधा के लिए माफी भी मांगी। इसके बावजूद यूजर्स ने शिकायत की कि कॉल और मैसेज सेवाएं बंद रहीं और इंटरनेट स्पीड भी 5G प्लान होने के बावजूद 4G से कम रही। Vi ने आउटेज को लेकर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

नाराजगी

यूजर्स की नाराजगी

लगातार नेटवर्क आउटेज ने यूजर्स को खासा नाराज किया। कई लोगों ने कहा कि कॉल करने, मैसेज भेजने और डाटा इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। कुछ ने यह भी कहा कि ग्राहक सेवा से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर आउटेज से जुड़े हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इससे साफ है कि समस्या केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जियो और Vi यूजर्स को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।