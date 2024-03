अगली खबर

रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है (तस्वीर- एक्स/@Incognito_qfs)

रूस: मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमले में 70 की मौत, ISIS ने ली जिम्मेदारी

Mar 23, 2024

क्या है खबर? रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। यहां 4 आतंकियों ने एक कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है और 150 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं।

6,000 लोगों पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी

BBC के मुताबिक, ये हमला मॉस्को के उत्तर पश्चिमी शहर क्रास्नोगोर्स्क में मौजूद क्रॉकस सिटी हॉल रीटेल एंड कॉन्सर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ है। यहां पिकनिक नाम के एक रूसी रॉक ग्रुप का कार्यक्रम होना था, जिसके लिए 6,000 लोगों की भीड़ जुटी थी। हालांकि, प्रस्तुति से पहले ही 4 बंदूकधारी हॉल में घुसे और लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिसके बाद इमारत में आग लग गई और छत का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

कैसे हुआ हमला?

एक सुरक्षा गार्ड के मुताबिक, हमलावर दर्शकों के बैठने वाली जगह के पीछे के हिस्से में आए और गोलियां चलाने लगे। एक दूसरा हमलावर हॉल के केंद्र में बने दरवाजे के पास गोलियां चला रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी विटाली ने कहा, "उन्होंने कुछ पेट्रोल बम फेंके और हर तरफ आग लग गई। हम लोग बाहर निकलने वाले दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वो बंद था इसलिए हम बेसमेंट में चले गए।"

IS ने ली हमले की जिम्मेदारी

आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) ने कॉन्सर्ट हॉल पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। IS ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा, "IS लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में एक बड़ी सभा पर हमला किया। हमलावर सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए हैं।" मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

अमेरिका ने दी थी हमले की चेतावनी

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा, "हमारी संवेदनाएं इस भयानक हमले के पीड़ितों के साथ हैं। कुछ माता-पिता, भाई-बहन और बेटे-बेटियां हैं, जिन्हें अभी तक खबर नहीं मिली है। यह एक कठिन दिन होने वाला है।" रूस में अमेरिकी दूतावास ने इस महीने की शुरुआत में आतंकवादी हमले की चेतावनी दी थी। अमेरिका ने कहा था कि चरमपंथियों ने मॉस्को में संगीत समारोहों सहित बड़ी सभाओं को निशाना बनाने की योजना बनाई है।

भारत ने हमले पर जताया दुख

हमले में मारे गए लोगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, 'मॉस्को में हुए जघन्य चरमपंथी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में भारत रूस की सरकार और उनके लोगों के साथ खड़ा है।' यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोदोल्याक ने हमले में यूक्रेन का हाथ होने से इनकार किया है।