ऋतिक की 'वॉर 2' या रजनीकांत की 'कुली', बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन किसका बजा डंका?
क्या है खबर?
सिनेमाघरों में 14 अगस्त को जहां ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' रिलीज हुई, वहीं रजनीकांत 'कुली' लेकर सिनेमाघरों में हाजिर हुए। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। 'वॉर 2' और 'कुली' एक-दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया शुरुआत की। दूसरे दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी इन फिल्मों ने शानदार कमाई की है। आइए जानें दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसका पलड़ा भारी रहा।
वॉर 2
2 दिन में 100 करोड़ के पार हुई फिल्म
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, ऋतिक, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी अभिनीत 'वॉर 2' की कमाई में दूसरे दिन बढ़िया इजाफा देखने को मिला। फिल्म ने दूसरे दिन हिंदी, तेलुगू और तमिल भाषओं में मिलाकर 56.35 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन इसने 52.00 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस तरह दो दिनों में 'वॉर 2' की कुल कमाई 108.00 करोड़ रुपये हो चुकी है।
मुकाबला
'कुली 2' ने दी 'वॉर' को शिकस्त
रजनीकांत की 'कुली' ने पहले दिन 'वॉर 2' को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन दूसरे ही दिन ऋतिक की फिल्म ने 'कुली' को धूल चटा दी है। लोकेश कनगराज की 'कुली' ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 4 भाषाओं में 53.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जबकि ओपनिंंग डे पर इसने 65.00 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। हालांकि, कुल कमाई के मामले में कुली 118.50 करोड़ की कमाई के साथ अभी भी 'वॉर 2' से आगे है।