ऋतिक की 'वॉर 2' या रजनीकांत की 'कुली', बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन किसका बजा डंका?

'वॉर 2' या 'कुली', दूसरे दिन कौन रही कमाई में आगे?

लेखन नेहा शर्मा 02:02 pm Aug 16, 202502:02 pm

क्या है खबर?

सिनेमाघरों में 14 अगस्त को जहां ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' रिलीज हुई, वहीं रजनीकांत 'कुली' लेकर सिनेमाघरों में हाजिर हुए। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। 'वॉर 2' और 'कुली' एक-दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया शुरुआत की। दूसरे दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी इन फिल्मों ने शानदार कमाई की है। आइए जानें दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर किसका पलड़ा भारी रहा।