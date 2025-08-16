अमेरिका में मेटा के AI चैटबॉट पर बच्चों में अश्लीलता को बढ़ावा देने की जांच होगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

मेटा के AI चैटबॉट पर बच्चों में अश्लीलता फैलाने का आरोप, अब होगी जांच

क्या है खबर?

अमेरिका में इस बात की जांच की जा रही है कि क्या मेटा AI चैटबॉट्स को बच्चों के साथ संभावित रूप से हानिकारक ऑनलाइन आदान-प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। रिपब्लिकन सीनेटर जोश हॉले ने इसको लेकर मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखा है। इसमें उस रिपोर्ट से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे गए, जिसमें कहा गया था कि उनके AI चैटबॉट्स को नाबालिगों के साथ रोमांटिक और कामुक आदान-प्रदान करने की अनुमति है।