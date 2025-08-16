अलास्का में ट्रंप-पुतिन मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा- सोमवार को जाएंगे वाशिंगटन, सहयोग को तैयार

अमेरिका के अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी ट्रंप से बातचीत की और अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वे हर तरह से सहयोग के लिए तैयार हैं और सोमवार को इस सिलसिले में वाशिंगटन की यात्रा कर ट्रंप से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सभी साझेदारों के साथ अपनी स्थिति का समन्वय जारी रखेंगे।

घोषणा जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई एक घंटे तक बातचीत जेलेंस्की और ट्रंप के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई, जिसके बाद जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी लंबी और सार्थक बातचीत हुई। हमने यूरोपीय नेताओं को आमंत्रित करने से पहले आमने-सामने की बातचीत से शुरुआत की। यूक्रेन शांति स्थापित करने के लिए पूरी ताकत से काम करने की अपनी तत्परता की पुष्टि करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी नेता के साथ अपनी बैठक और उनकी चर्चा के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दी।'

दौरा त्रिपक्षीय बैठक के प्रस्ताव को जेलेंस्की ने स्वीकारा जेलेंस्की ने आगे लिखा, 'अमेरिका की ताकत का स्थिति के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यूक्रेन जोर देता है कि प्रमुख मुद्दों पर नेताओं के स्तर पर चर्चा की जा सकती है और इसके लिए त्रिपक्षीय प्रारूप उपयुक्त है। सोमवार को, मैं वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा और हत्याओं-युद्ध को समाप्त करने से संबंधित सभी विवरणों पर चर्चा करूंगा।'

समझौता यूरोपीय हर स्तर पर शामिल हो- जेलेंस्की जेलेंस्की ने एक घंटे ट्रंप से बातचीत की, जबकि आधा घंटा उनकी यूरोपीय नेताओं से भी बातचीत हुई है। उन्होंने लिखा, 'यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के साथ मिलकर विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय हर स्तर पर शामिल हों। हमने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिकी भागीदारी के संबंध में सकारात्मक संकेतों पर भी चर्चा की। हम सभी साझेदारों के साथ अपनी स्थिति का समन्वय जारी रखेंगे। मैं मदद के लिए सभी का धन्यवाद करता हूं।'