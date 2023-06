देश

गुजरात में IS के मॉड्यूल का भंडाफोड़, ATS ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार

लेखन सकुल गर्ग Jun 10, 2023, 04:10 pm 1 मिनट में पढ़ें

गुजरात में IS से जुड़े 4 आरोपी हुए गिरफ्तार

गुजरात में आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने पोरबंदर में इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़े संगठन के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, ये चारों आरोपी पिछले एक साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे और देश से भागकर IS में शामिल होने की योजना बना रहे थे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी ATS ने अहमदाबाद में IS से जुड़े होने के संदेह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।

तीन आरोपी श्रीनगर के निवासी- गुजरात DGP

गुजरात पुलिस के महानिदेशक (DGP) विकास सहाय ने बताया कि ATS के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) से जुड़े 3 लोग भारत छोड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि सूचना के सत्यापन के बाद ATS ने पोरबंदर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो तीनों जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि पूछताछ में 2 और लोगों का पता चला, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गृह मंत्री संघवी बोले- आतंकियों के मंसूबे हुए नाकाम

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस, ATS और सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और गुजरात पुलिस आतंकवादी मंसूबों को तोड़ती आई है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने टीम के सभी लोगों को बधाई दी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

पोरबंदर में गिरफ्तार हुए आरोपी

आरोपियों के पास मिला आपत्तिजनक साहित्य

पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से आपत्तिजनक जिहादी साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन से ISKP के कुछ बैनर और झंडे, वीडियो और ऑडियो क्लिप भी बरामद किए हैं। बतौर रिपोर्ट्स, सभी आरोपी पोरबंदर में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे और पिछले एक साल से आतंकी संगठन के संपर्क में थे। ATS सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

समुद्री रास्ते के जरिए गुजरात छोड़कर भाग रहे थे आरोपी

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान उबैद नासिर, हनान हयात शॉल और और मोहम्मद हाजिम शाह के तौर पर हुई थी। पुलिस ने तीनों से पूछताछ के बाद जुबैर मोहम्मद नामक शख्स की तलाश थी, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। वहीं एक अन्य आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सायरा बानो बताया जा रहा है। यह सभी समुद्री रास्ते के जरिए गुजरात से भाग रहे थे।

