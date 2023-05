दुनिया

WHO का ऐलान- कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य महामारी नहीं, जानें क्या है इसका मतलब

WHO का ऐलान- कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य महामारी नहीं, जानें क्या है इसका मतलब

लेखन आबिद खान May 06, 2023, 10:11 am 1 मिनट में पढ़ें

WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य महामारी की सूची से हटा दिया है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य महामारी की सूची से हटा दिया है। यानी कोरोना वायरस अब वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के तौर पर खत्म हो चुका है। WHO की आपातकालीन समिति की 15वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर अधेनोम गेब्रियेसस ने इस बात का ऐलान किया। बता दें कि 30 जनवरी, 2020 को कोरोना वायरस को वैश्विस स्वास्थ्य महामारी घोषित किया गया था।

बड़ी आशा के साथ ये घोषणा कर रहा हूं- डॉ टेड्रोस

डॉ टेड्रोस ने कहा, "कल WHO की आपातकालीन समिति की 15वीं बैठक हुई। मुझे बताया गया कि अब वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के तौर पर कोरोना के अंत की घोषणा कर देनी चाहिए। मैंने समिति की इस सिफारिश को मान लिया है। बड़ी आशा के साथ मैं वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया है।"

WHO ने क्यों लिया ये फैसला?

WHO ने ये फैसला पिछले एक साल के दौरान महामारी के मामलों में गिरावट को देखते हुए लिया है। डॉ टेड्रोस ने कहा, "पिछले एक साल से WHO और आपातकालीन समिति डाटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रही है। इस दौरान नए मामले कम हुए हैं, वैक्सीनेशन और लोगों के संक्रमित होने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है, मृत्यु दर कम हो रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव कम हो रहा है।"

जनवरी, 2020 में वैश्विक स्वास्थ्य महामारी घोषित किया गया था कोरोना

WHO ने 30 जनवरी, 2020 को कोरोना वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य महामारी घोषित किया था। चीन में कोरोना के 100 से कम केस आने पर WHO ने ये फैसला लिया था। हालांकि, WHO ने अभी भी कोरोना को वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति खतरा घोषित किया हुआ है। यानी ये अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इससे बचने के लिए प्रयास जरूरी है। पिछले हफ्ते कोरोना से हर तीन मिनट में एक मौत हुई है।

WHO की इस घोषणा का मतलब क्या है?

आम नागरिकों के लिए इस घोषणा से कुछ नहीं बदलेगा। किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करना देशों के लिए एक चेतावनी की तरह होती है कि ये बीमारी दुनियाभर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है और इसे खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। किसी बीमारी को महामारी घोषित करना उससे निपटने के लिए देशों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की तरह काम करती है।

दुनियाभर में क्या है महामारी की स्थिति?

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, दुनियाभर में अब तक कोरोना वायरस के 67.66 करोड़ मामले दर्ज हो चुके हैं और 68.81 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 10.38 करोड़ मामले और 11.23 लाख मौतों के साथ अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक प्रभावित देश बना हुआ है। भारत में अब तक 4.46 करोड़ मामले सामने आए हैं और 5.31 लाख लोगों की इसके चलते मौत हुई है। देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 3,611 नए मामले सामने आए थे।