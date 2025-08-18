फास्टैग वार्षिक पास को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है (तस्वीर: एक्स/@NamasteIndia47)

फास्टैग वार्षिक पास को 4 दिनों में मिले 5 लाख यूजर, कौनसा राज्य सबसे आगे?

क्या है खबर?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से टोल संग्रह के लिए 15 अगस्त को पेश किए गए फास्टैग वार्षिक पास को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आंकड़ों के अनुसार, लॉन्च के बाद पहले 4 दिनों के भीतर 5 लाख से ज्यादा वाहन चालकों ने वार्षिक पास के लिए पंजीकरण कराया है। पहले दिन 1.4 लाख लोगों ने यह पास खरीदा था। यह एकमुश्त राशि चुकाकर सालभर तक हाईवे पर अपनी गाड़ी से यात्रा करने की सुविधा देता है।