पुराने गैजेट्स को बेचने से पहले कैसे सुरक्षित रखें? यहां जानिए तरीका

पुराने स्मार्टफोन , टैबलेट या लैपटॉप बेचकर अतिरिक्त पैसे कमाना आसान तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा आपकी निजी जानकारी लीक होने का है। हममें से कई लोग डिवाइस बेचते समय डाटा सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, जिससे व्यक्तिगत फाइलें या पासवर्ड गलत हाथों में जा सकते हैं। अगर आप अपने पुराने गैजेट को बिक्री के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी कदम उठाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 डाटा का बैकअप लेकर फैक्ट्री रीसेट करें डिवाइस बेचने से पहले सबसे पहले अपने सभी जरूरी डाटा का बैकअप लें। क्लाउड सर्विस या बाहरी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके फोटो, वीडियो और दस्तावेज सुरक्षित कर लें। इसके बाद फैक्ट्री रीसेट जरूर करें। यह कदम डिवाइस को उसकी मूल सेटिंग पर ले जाता है और आपकी निजी जानकारी को पूरी तरह मिटा देता है। निर्माता द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि कोई भी अवशिष्ट डाटा नए यूजर तक न पहुंचें।

#2 सिम-कार्ड और मेमोरी कार्ड निकालें स्मार्टफोन या टैबलेट बेचने से पहले सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को हटाना बेहद जरूरी है। इन कार्डों में अक्सर संपर्क नंबर, मैसेज, फोटो और अन्य निजी जानकारी होती है। अगर इन्हें डिवाइस में छोड़ दिया जाए तो गलत व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए बिक्री से पहले इन्हें सुरक्षित जगह पर रख लें और नए डिवाइस में इस्तेमाल करें। यह छोटा कदम आपकी प्राइवेसी को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।