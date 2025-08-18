LOADING...
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी को दिया सीमा पर शांति का संदेश

एस जयशंकर ने की वांग यी से मुलाकात, सीमा पर शांति को बताया महत्वपूर्ण

लेखन भारत शर्मा
Aug 18, 2025
08:06 pm
क्या है खबर?

चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए भारत पहुंच गए हैं। यहां आकर उन्होंने सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। इसमें जयशंकर ने कहा कि भारत-चीन संबंधों में सुधार के लिए सीमा पर शांति बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देश कठिन दौर से गुजरे हैं और उन्हें स्पष्ट एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आइए जानते हैं बैठक में क्या-क्या बात हुई।

संदेश

तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़े- जयशंकर

जयशंकर ने कहा, "भारत और चीन के सीमा मुद्दों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संबंधों में किसी भी सकारात्मक गति का आधार सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखना है। इसी तरह तनाव कम करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़नी चाहिए।" उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों के स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित के मूल्यों के साथ काम करना चाहिए। मतभेद विवाद, प्रतिस्पर्धा या संघर्ष नहीं बनने चाहिए।"

जोर

जयशंकर ने दिया सैनिकों को वापस बुलाने की आवश्यकता पर जोर

बैठक में जयशंकर ने दोनों देशों द्वारा पश्चिमी हिमालय में अपनी विवादित सीमा पर अग्रिम चौकियों से सैनिकों को वापस बुलाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जहां 2020 में एक घातक झड़प के बाद से तनाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई दोनों देशों के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है तथा उन्होंने आशा व्यक्त की कि चर्चाओं से एक स्थिर और सहयोगात्मक संबंध बनाने में मदद मिलेगी।

प्रतिक्रिया

वांग ने क्या दी प्रतिक्रिया?

वांग ने कहा, "हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा और शीजांग स्वायत्त क्षेत्र में गंग रेनपोछे पर्वत और मपाम युन त्सो झील की भारतीय तीर्थयात्रा फिर से शुरू की है।" उन्होंने आगे कहा, "हमने हस्तक्षेप को दूर करने, सहयोग का विस्तार करने और चीन-भारत संबंधों के सुधार और विकास की गति को और मजबूत करने का विश्वास साझा किया, ताकि अपने-अपने कायाकल्प के साथ-साथ हम एक-दूसरे की सफलता में योगदान दे सकें।"

कार्यक्रम

कैसा रहेगा वांग का कार्यक्रम?

वांग मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल के साथ भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों (SR) की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। ये वार्ताएं पिछली बार दिसंबर 2024 में हुई थीं, जब डोभाल बीजिंग गए थे। उसके बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। वांग की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की प्रस्तावित यात्रा से पहले हो रही है।