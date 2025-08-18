एस जयशंकर ने की वांग यी से मुलाकात, सीमा पर शांति को बताया महत्वपूर्ण

संदेश तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़े- जयशंकर जयशंकर ने कहा, "भारत और चीन के सीमा मुद्दों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संबंधों में किसी भी सकारात्मक गति का आधार सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखना है। इसी तरह तनाव कम करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़नी चाहिए।" उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों के स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित के मूल्यों के साथ काम करना चाहिए। मतभेद विवाद, प्रतिस्पर्धा या संघर्ष नहीं बनने चाहिए।"

जोर जयशंकर ने दिया सैनिकों को वापस बुलाने की आवश्यकता पर जोर बैठक में जयशंकर ने दोनों देशों द्वारा पश्चिमी हिमालय में अपनी विवादित सीमा पर अग्रिम चौकियों से सैनिकों को वापस बुलाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जहां 2020 में एक घातक झड़प के बाद से तनाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई दोनों देशों के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है तथा उन्होंने आशा व्यक्त की कि चर्चाओं से एक स्थिर और सहयोगात्मक संबंध बनाने में मदद मिलेगी।

प्रतिक्रिया वांग ने क्या दी प्रतिक्रिया? वांग ने कहा, "हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा और शीजांग स्वायत्त क्षेत्र में गंग रेनपोछे पर्वत और मपाम युन त्सो झील की भारतीय तीर्थयात्रा फिर से शुरू की है।" उन्होंने आगे कहा, "हमने हस्तक्षेप को दूर करने, सहयोग का विस्तार करने और चीन-भारत संबंधों के सुधार और विकास की गति को और मजबूत करने का विश्वास साझा किया, ताकि अपने-अपने कायाकल्प के साथ-साथ हम एक-दूसरे की सफलता में योगदान दे सकें।"