#NewsBytesExplainer: इस साल डेंगू से 1.2 करोड़ लोग संक्रमित, कैसे ये नई महामारी बन रहा है?

क्या है खबर? पूरी दुनिया में डेंगू इस साल नई महामारी के तौर पर उभर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, 2024 में अब तक 1.24 करोड़ मामले सामने आए हैं, जो बीते साल की तुलना में करीब दोगुने हैं। WHO का कहना है कि करीब 4 अरब लोगों पर अभी भी डेंगू से प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। आइए जानते हैं कैसे और कहां ये बीमारी फैल रही है।

डेंगू के बारे में WHO ने क्या कहा?

WHO के मुताबिक, 2023 में डेंगू के 65 लाख मामले सामने आए थे और इस साल 1.27 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। साल खत्म होने में अभी भी 2 महीने बाकी हैं। WHO का अनुमान है कि 4 अरब लोग डेंगू और इससे संबंधित वायरस के खतरे में हैं, जो 2050 तक बढ़कर 5 अरब हो जाएगा। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा कि हालिया सालों में डेंगू का तेजी से फैलना एक खतरनाक प्रवृत्ति है।

कहां आ रहे सबसे ज्यादा मामले?

WHO के मुताबिक, डेंगू के ज्यादातर मामले लैटिन अमेरिका में हैं। अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी मामले सामने आए हैं। नई बात ये है कि यूरोप में इस साल ये बीमारी फैल रही है। ब्राजील में चिंताजनक प्रकोप देखा गया है। वहां इस साल 95 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना में 5.71 लाख, इंडोनेशिया में 3.22 लाख, मैक्सिको में 2.37 लाख और पेरू में 2.61 लाख मामले सामने आए हैं।

क्यों फैल रहा है संक्रमण?

विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस फैलाने वाले मच्छरों को बढ़ते शहरीकरण, जलवायु और तापमान में बदलाव से फायदा मिल रहा है। इसके अलावा मोटापे की उच्च दर और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियां लोगों को ज़्यादा कमजोर बना रही हैं। वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में डेंगू अनुसंधान समूह की प्रमुख प्रोफेसर सोफी याकूब का कहना है कि विश्व जलवायु संकट, बढ़ते प्रवास और शहरीकरण सहित कई कारकों का सामना कर रहा है।

यूरोप में क्यों सामने आ रहे हैं ज्यादा मामले?

याकूब के मुताबिक, एडीज एजिप्टी के अलावा मच्छरों की एक दूसरी प्रजाति एडीज एल्बोपिक्टस भी डेंगू संक्रमण के पीछे जिम्मेदार है। इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। ये मच्छर बाकी मच्छरों की तुलना में तापामान के ज्यादा अंतर में भी जीवित रह सकता है। इसने खुद को शहरी परिस्थितियों के लिए अनुकूल बना लिया है और थोड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए पानी में भी प्रजनन कर सकता है। यही कारण है कि यूरोप में डेंगू ज्यादा फैला रहा है।

जलवायु परिवर्तन के चलते फैल रहा है संक्रमण?

जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से न केवल मच्छरों को नए क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद मिल रही है, बल्कि बाढ़ जैसी मौसमी घटनाओं से इनके नए प्रजनन क्षेत्र बन सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्म हवाएं मच्छरों के प्रजनन चक्र को तेज कर सकती है। कील यूनिवर्सिटी में महामारी विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल हैदर ने कहा कि ये एक चिंताजनक संख्या है, जो लगातार बढ़ती जा रही है।

भारत में क्या है स्थिति?

देश के कई हिस्सों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के आंकड़ों के मुताबिक, जून के अंत तक देश में डेंगू के 32,000 से अधिक मामले सामने आए थे और 32 मौतें दर्ज की गई थीं। वहीं, 2023 में देश में डेंगू के करीब 2.90 लाख मामले सामने आए थे और 485 मौतें दर्ज की गई थीं। फिलहाल दिल्ली, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश के कई शहरों में मामले सामने आ रहे हैं।