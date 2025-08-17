UAN को ऐप के माध्यम से आधार से लिंक करा सकते हैं

UAN को आधार से कैसे करें लिंक? इस तरह हो जाएगा काम आसान

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने यूजर्स के लिए आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ना और अपनी व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव करना आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इनका उद्देश्य भविष्य निधि सेवाओं तक पहुंच को तेज करना, कागजी कार्रवाई को कम करना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। अगर, आपने भी अभी तक अपना UAN नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आज हम इसका आसान तरीका बता रहे हैं।