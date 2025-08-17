UAN को आधार से कैसे करें लिंक? इस तरह हो जाएगा काम आसान
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने यूजर्स के लिए आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ना और अपनी व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव करना आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इनका उद्देश्य भविष्य निधि सेवाओं तक पहुंच को तेज करना, कागजी कार्रवाई को कम करना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। अगर, आपने भी अभी तक अपना UAN नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आज हम इसका आसान तरीका बता रहे हैं।
शुरुआत
इस ऐप से होगा काम आसान
कोई भी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारक सरकार द्वारा स्थापित उमंग मोबाइल ऐप का उपयोग करके आसानी से अपने आधार को UAN से लिंक कर सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड कर खोलें और अपने MPIN या OTP का उपयोग करके लॉग-इन करें। इसके बाद 'सर्विसेज' टैब पर जाएं और 'EPFO' विकल्प चुनने के बाद इसमें 'e-KYC सर्विसेज' पर क्लिक करने के बाद 'आधार सीडिंग' का विकल्प चुनें।
प्रक्रिया
ऐसे होगी प्रक्रिया पूरी
आधार सीडिंग में अपना UAN दर्ज करें और फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करें। अपना आधार विवरण दर्ज करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजे गए OTP डालकर वेरिफाई करें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका आधार UAN से लिंक हो जाएगा। प्रारंभिक लिंकिंग कुछ ही मिनटों में हो सकती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा वास्तविक सत्यापन और अनुमोदन में 15 दिन तक लग सकते हैं।