दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी

दलीप ट्रॉफी के अगले संस्करण की शुरुआत 28 अगस्त से हो जाएगी। इस बार जोनल प्रारूप में होने वाले इस घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट की टीमें हिस्सा लेंगी। हर बार की तरह इस बार भी कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए दिखेंगे। इस बीच दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 मोहिंदर अमरनाथ (31 मैच) भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास के शीर्ष ऑलराउंडरों में से एक मोहिंदर अमरनाथ नॉर्थ जोन के लिए 31 मैच खेलकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। इन मैचों में उन्होंने 43.38 की औसत से 1,692 रन बनाए थे। उन्होंने 3 शतक और आठ 8 अर्धशतक भी लगाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 29.68 की औसत से 47 विकेट भी लिए थे। उन्होंने 1 पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया था।

#2 सिराज बहुतुले (30 मैच) पूर्व लेग स्पिनर सिराज बहुतुले दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे ही गेंदबाज थे। वेस्ट जोन के लिए 30 मैचों में उन्होंने 26.76 की औसत से 112 विकेट लिए थे। उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट भी लिए थे। 2 दशकों से ज्यादा के लम्बे अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 26.00 की औसत से 630 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी में उन्होंने 9 शतकों के साथ 6,176 रन भी बनाए थे।

#3 शिव सुंदर दास (30 मैच) उड़ीसा के पूर्व बल्लेबाज शिव सुंदर दास ने भी टूर्नामेंट में 30 मैच खेले थे। ईस्ट जोन के इस स्टार खिलाड़ी ने 31.44 की औसत से 1,572 रन बनाए थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 11 बार 50 रन का आंकड़ा पार किया और उनकी 3 पारियां शतकीय रही थी। भारत के सलामी बल्लेबाज रहे दास ने 23 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 34.89 की औसत से 1,326 रन बनाए। इस बीच उन्होंने दो शतक और नौ अर्धशतक लगाए।