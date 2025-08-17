आर माधवन आधी उम्र की हीरोइन से रोमांस करने पर बोले- लोग सोचते मजे ले रहा

आर माधवन उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ में भी अपनी एक खास छाप छोड़ी है। 'रहना है तेरे दिल में' से लेकर 'शैतान' और 'विक्रम वेधा' जैसी अब तक न जाने कितनी फिल्मों में वह अपने अभिनय का दमखम दिखा चुके हैं। हाल ही में माधवन ने फिल्मों में अपनी से आधी उम्र की हीरोइनों के साथ रोमांस करने पर खुलकर बात की। आइए जानें क्या कुछ बोले माधवन।

अहसास कब लगता है उम्र को लेकर पहला झटका? हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए माधवन अपनी उम्र से जुड़े फैसलों के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक आदमी को अपनी उम्र का अहसास पहली बार तब होता है, जब उसके बच्चों के दोस्त उसे अंकल कहने लगते हैं। वह बोले, "ये चौंकाता है, लेकिन इसे हमें स्वीकार करना पड़ता है।" अपनी ढलती उम्र पर बात करते हुए माधवन कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ उनके फैसले लेने के तरीके भी बदले हैं।

दो टूक बेहद कम उम्र की हीरोइन से रोमांस करने पर इज्जत नहीं रह जाती 55 वर्षीय अभिनेता ने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ हीरोइनों का चुनाव भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा, "जब आप फिल्में कर रहे होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको हीरोइनों के चुनाव में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि भले ही वो आपके साथ काम करना चाहती हों, लेकिन लोगों को लगता है कि हीरो फिल्म के बहाने ऐश कर रहा है। जब ये चीज प्रमुखता से दिखती है तो उस किरदार के लिए सम्मान नहीं रहता।"

तुलना मैं 22 साल के लड़के की तरह काम नहीं कर सकता माधवन बोले, "जानता हूं मेरे शरीर की क्षमता इतनी नहीं कि मैं 22 साल के लड़के जैसा काम कर सकूं। मेरे लिए यह समझना जरूरी है कि उम्र और मैं जिन हीरोइनों के साथ काम कर रहा हूं, वे मेरी उम्र से मेल खाती हों ताकि यह भद्दा न लगे।" माधवन ने पिछली बार फिल्म 'आप जैसा कोई' में 33 साल की फातिमा सना शेख संग रोमांस किया था, जिसमें वह 40 की उम्र के शख्स की भूमिका में थे।

सलमान खान सलमान कई बार कर चुके खुद से आधी उम्र की हीरोइनों से रोमांस सलमान खान अब तक अपने से आधी उम्र की कई हीरोइनों संग रोमांस कर चुके हैं। पिछली बार उनकी जोड़ी 31 साल छोटी रश्मिका मंदाना संग 'सिकंदर' में बनी थी तो 'दबंग' में उनसे 37 साल छोटी सोनाक्षी सिन्हा उनकी जोड़ीदार थीं। इस कतार में दिशा पाटनी और साई मांजरेकर जैसी कई अभिनेत्रियां शामिल हैं। उधर पिछली बार फिल्म 'ठग लाइफ' में 70 वर्षीय कमल हासन और 42 साल की तृषा कृष्णन के रोमांस पर भी खूब बवाल हुआ था।