चीन: बच्चों में फैल रहा रहस्यमयी निमोनिया, स्कूल बंद; ऐसे ही हुई थी कोविड की शुरुआत

आबिद खान 11:18 am Nov 23, 2023

चीन में बच्चों में रहस्यमयी निमोनिया बीमारी के मामले सामने आने लगे हैं

चीन अभी कोविड महामारी के दंश से उभरा नहीं था कि अब एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। चीन में बच्चों में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप बढ़ रहा है और इस वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी बीजिंग और लियाओनिंग से सामने आ रहे हैं, जहां अस्पतालों में भारी तादाद में बच्चों को भर्ती कराया गया है। स्थिति पर वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।

बच्चों में क्या लक्षण देखे जा रहे हैं?

इस बीमारी से संक्रमित बच्चों के फेफड़ों में सूजन आ रही है और तेज बुखार की वजह से शरीर का तापमान बढ़ रहा है। हालांकि, बच्चों को फ्लू और श्वसन संबंधी बीमारियों में आमतौर पर होने वाली खांसी नहीं हो रही है। बीमारी की वजह से केवल बच्चे ही संक्रमित हो रहे हैं और एक भी वयस्क के संक्रमित होने का मामले सामने नहीं आया है। अंतरराष्ट्रीय रोग निगरानी मंच प्रोमेड ने भी बीमारी को लेकर चेतावनी जारी की है।

मामले पर चीन का क्या कहना है?

बीजिंग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने पिछले हफ्ते कहा था कि श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि लॉकडाउन के हटने और बच्चों को प्रभावित करने वाले सामान्य जीवाणु संक्रमण सहित कई रोगजनकों के प्रसार के कारण हुई है। बीजिंग रोग नियंत्रण केंद्र के उपनिदेशक वांग क्वानी ने बीजिंग न्यूज से बात करते हुए कहा कि शहर श्वसन संक्रामक रोगों की उच्च घटना के दौर में प्रवेश कर चुकी है।

विशेषज्ञों ने जताई 'वॉकिंग निमोनिया' की आशंका

विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन में ये बीमारी माइकोप्लाज्मा निमोनिया से जुड़ी हो सकती है, जिसे 'वॉकिंग निमोनिया' भी कहा जाता है। ये आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है। इस बीमारी में वैसे तो हल्के लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन गंभीर लक्षण सामने आने पर अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। प्रोमेड ने कहा, "अभी ये अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा कि क्या यह एक और महामारी हो सकती है, लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए।"

WHO ने चीन से मांगी जानकारी

चीन में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी सक्रिय हो गया है। WHO ने बीमारी पर चीन से ज्यादा जानकारी मांगी है और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। WHO ने लोगों से वैक्सीन लगवाने, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने सहित सभी उपाय करने का आग्रह किया है। WHO ने प्रोमेड की जानकारी का भी उल्लेख किया है।

घटना ने ताजा कीं कोरोना वायरस महामारी की यादें

कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत भी इसी तरह चीन से ही हुई थी। पहले वुहान के कुछ लोगों को रहस्यमयी निमोनिया होना शुरू हुआ, लेकिन चीन इन खबरों को दबाता रहा और फिर जब तक चीन ने इसके नया वायरस होने की पुष्टि, तब तक वायरल पूरी दुनिया में पहुंच चुका था। अलग-अलग रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना वायरस वुहान स्थित लैब से फैला था। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।