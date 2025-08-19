महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम हुई घोषित, शफाली को नहीं मिला मौका 

टीम वनडे विश्व कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम विश्व कप की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा वनडे सीरीज की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), और स्नेह राणा।

शेड्यूल 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत 30 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, बेंगलुरु 5 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो 9 अक्टूबर: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, विशाखापट्टनम 12 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम 19 अक्टूबर: भारत बनाम इंग्लैंड, इंदौर 23 अक्टूबर: भारत बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 26 अक्टूबर: भारत बनाम बांग्लादेश, बेंगलुरु बता दें कि विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को 14, 17 और 20 सितंबर को भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।