रेलवे का नया नियम: ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना, स्टेशन पर बैग का किया जाएगा वजन
क्या है खबर?
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के सामान का वजन किया जाएगा। अगर वजन तय सीमा से ज्यादा हुआ तो यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा बैग की साइज को लेकर भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अगर बैग की साइज इससे ज्यादा हुई तो भी जुर्माना भरना पड़ेगा। श्रेणी के हिसाब से सामान की सीमा अलग-अलग होगी।
नियम
किस श्रेणी में कितना सामान ले जा सकेंगे यात्री?
नए नियमों के मुताबिक, अब आप ट्रेन के सामान्य कोच में 35 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकेंगे। वहीं, स्लीपर और AC थर्ड श्रेणी में 40 किलोग्राम, AC द्वितीय श्रेणी में 50 और AC प्रथम श्रेणी में 70 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति होगी। अगर यात्री तय सीमा से ज्यादा वजन वाला सामान या फिर वजन कम होने के बावजूद बहुत बड़ा बैग ले जाता है, तो उसे अतिरिक्त पैसे या जुर्माना देना होगा।