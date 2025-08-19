अब रेलवे स्टेशनों पर सामान का वजन किया जाएगा

रेलवे का नया नियम: ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना, स्टेशन पर बैग का किया जाएगा वजन

लेखन आबिद खान 04:17 pm Aug 19, 202504:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के सामान का वजन किया जाएगा। अगर वजन तय सीमा से ज्यादा हुआ तो यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा बैग की साइज को लेकर भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अगर बैग की साइज इससे ज्यादा हुई तो भी जुर्माना भरना पड़ेगा। श्रेणी के हिसाब से सामान की सीमा अलग-अलग होगी।