सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का मीडिया हाउस टूर रद्द, जान लीजिए वजह
क्या है खबर?
रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 19वीं सीजन के साथ लौट रहा है। इस सीजन की मेजबानी भी सलमान खान को ही सौंपी गई है। शो से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त, 2025 से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर होगा। इससे पहले 19 अगस्त को 'बिग बॉस 19' का घर मीडिया के लिए खुलने वाला था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। आइए जानें क्यों।
कारण
निर्माताओं ने जारी किया बयान
'बिग बॉस 19' के ग्रैंड प्रीमियर से पहले 19 अगस्त को एक खास कार्यक्रम रखा गया था, जहां मीडिया को इस घर का दौरा कराया जाना था। हालांकि, मुंबई में लगातार हो रही बारिश और जलभराव ने इस योजना पर पानी फेर दिया। निर्माताओं ने बयान जारी कर कहा, "शहर में भारी बारिश के कारण 'बिग बॉस 19' हाउस टूर और उससे जुड़ी गतिविधियों को रोक दिया गया है। असुविधा के लिए खेद है। आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे।"
बिग बॉस 19
राजनीति से प्रेरित है इस बार की थीम
छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार शो की थीम राजनीति से प्रेरित रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगी मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। 'बिग बॉस 19' में कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। चर्चा है कि इस बार शो में UAE की हिजाबी डॉल हबूबू की भी एंट्री होगी। इस शो से अब तक कई प्रतियोगियों का नाम जुड़ चुका है।