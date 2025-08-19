'बिग बॉस 19' का हाउस टूर क्यों टला? (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का मीडिया हाउस टूर रद्द, जान लीजिए वजह

लेखन दीक्षा शर्मा 04:06 pm Aug 19, 202504:06 pm

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 19वीं सीजन के साथ लौट रहा है। इस सीजन की मेजबानी भी सलमान खान को ही सौंपी गई है। शो से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त, 2025 से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर होगा। इससे पहले 19 अगस्त को 'बिग बॉस 19' का घर मीडिया के लिए खुलने वाला था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। आइए जानें क्यों।