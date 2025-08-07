ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के साथ ही जेम्स एंडरसन का ये रिकॉर्ड तोड़ा

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने साढ़े 3 साल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी किया। दरअसल, उन पर ICC ने भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे उन्होंने पूरा किया है। वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही वह सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे लंबे टेस्ट करियर वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

एंडरसन टेलर ने एंडरसन का ये रिकॉर्ड तोड़ा टेलर ने 2004 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उनका टेस्ट क्रिकेट करियर फिलहाल 21 साल और 91 दिन (7 अगस्त को) का हो गया है। उन्होंने इस मामले में जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ा। बता दें कि एंडरसन का टेस्ट करियर 21 साल और 51 दिन लंबा चला था। टेलर ने पाकिस्तान के इमरान खान (20 साल और 218 दिन) और वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल (21 साल और 47 दिन) को भी पीछे छोड़ा है।

सूची इस सूची में फिलहाल 12वें स्थान पर पहुंचे टेलर टेलर सबसे लंबे टेस्ट करियर रखने वाले खिलाड़ियों में फिलहाल 12वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके सबसे करीब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी डेव नर्स हैं, जिन्होंने 21 साल और 313 दिन लम्बे अंतराल तक टेस्ट खेला था। इस सूची में शीर्ष पर विल्फ्रेड रोड्स हैं, जिन्होंने 30 साल, 315 दिन लंबे अंतराल तक (1899 से 1930 के बीच) टेस्ट खेला था। उनके अलावा कोई अन्य खिलाड़ी 3 दशक तक नहीं खेल सका है।