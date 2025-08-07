दलीप ट्रॉफी 2025 में नॉर्थ जोन की कप्तानी कर सकते हैं शुभमन गिल

हाल ही में सम्पन्न हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी में कमाल किया था। इंग्लैंड दौरे पर सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद कप्तान गिल अब घरेलू क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी में नजर आ सकते हैं। ऐसी खबर है कि गिल 28 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट नॉर्थ जोन की कप्तानी करेंगे गिल समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, गिल को नॉर्थ जोन की कप्तानी की जिम्मेदारी सौपीं जाएगी। उनकी टीम में हर्षित राणा, यश ढुल और आयुष बडोनी को भी चुना जा सकता है। बता दें, 28 अगस्त को दलीप ट्रॉफी के पहले क्वार्टर-फाइनल में नॉर्थ जोन का सामना ईस्ट जोन से होना है। इस बार ईस्ट जोन की कमान ईशान किशन को सौपीं गई है। ऐसे में किशन और उनके टीम के दोस्त गिल एक-दूसरे के खिलाफ खेलते दिख सकते हैं।

फॉर्म जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं गिल भारतीय कप्तान गिल ने एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में 5 मुकाबले खेले और इसकी 10 पारियों में 75.40 की उम्दा औसत के साथ 754 रन बनाने में सफल रहे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा। उन्होंने 4 शतक भी लगाए। उन्होंने सीरीज में 1,150 गेंदो का सामना किया। वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था।