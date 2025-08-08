रविचंद्रन अश्विन ने CSK से किया टीम की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का हिस्सा रहे रविचंद्रन अश्विन ने टीम प्रबंधन से IPL 2026 से पहले खुद को टीम से रिलीज (जिम्मेदारियों से मुक्त करने) करने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। हालांकि, उनके इस अनुरोध पर टीम प्रबंधन की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि CSK उन्हें रिलीज करती है या नहीं।
खरीद
CSK ने अश्विन को 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था
CSK ने IPL 2025 से पहले दुबई के जेद्दा में हुई मेगा नीलामी में अश्विन को 9.75 करोड़ रुपये की मोटी बोली लगाकर अपने दल में शामिल किया था। उससे पहले वह राजस्थान रॉयल्स (RR) का हिस्सा थे। इस नीलामी के बाद अश्विन की करीब एक दशक बाद CSK में वापसी हुई थी। बता दें कि अश्विन साल 2009 से 2015 तक CSK का हिस्सा रहे थे, लेकिन उसके बाद टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था।
करियर
कैसा रहा है अश्विन का IPL करियर?
अश्विन ने साल 2009 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने 220 मैचों में 25.19 की औसत और 7.02 की इकॉनमी रेट से 187 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 विकेट का रहा है। वह इस प्रतिष्ठित लीग में फिलहाल चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में वह 98 पारियों में 833 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 50 रन का रहा है।