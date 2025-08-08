रविचंद्रन अश्विन ने CSK से किया टीम से रिलीज करने का अनुरोध (तस्वीर: एक्स/@IPL)

रविचंद्रन अश्विन ने CSK से किया टीम की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध- रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 03:10 pm Aug 08, 202503:10 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का हिस्सा रहे रविचंद्रन अश्विन ने टीम प्रबंधन से IPL 2026 से पहले खुद को टीम से रिलीज (जिम्मेदारियों से मुक्त करने) करने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। हालांकि, उनके इस अनुरोध पर टीम प्रबंधन की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि CSK उन्हें रिलीज करती है या नहीं।