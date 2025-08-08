राहुल गांधी बोले- साबित कर देंगे कि मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने

निशाना राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल ने कहा, "याद रखिए, नरेंद्र मोदी मात्र 25 सीट से प्रधानमंत्री हैं। 1 सीट हमने दिखा दी है कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोट से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, तो हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बना है।" उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वह अकेले नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनकी सारी विपक्ष पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं।

चेतावनी चुनाव आयोग को ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए- राहुल राहुल ने कहा, "कांग्रेस चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग मांग रही है, ले वे दे नहीं रहे हैं। अगर आयोग हमें ये चीजें दें तो हम साबित कर देंगे कि सिर्फ कर्नाटक में 1 सीट नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सीट चोरी हुई है।" उन्होंने कहा, "पूरे देश को ये सवाल पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग को ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए।"

जांच कर्नाटक सरकार को जांच करनी चाहिए- राहुल राहुल गांधी ने मंच से सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार से भी कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाले चुनाव अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार को जांच करनी चाहिए और सच्चाई बाहर लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पहले भी सरकार चोरी की गई थी और लोकसभा में भी वोट चोरी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग पिछले 10 साल का आंकड़ा पार्टी को नहीं देगा तो हम 10 से 15 सीट पर जांच करेंगे।