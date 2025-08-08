राहुल गांधी बोले- साबित कर देंगे कि मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चुनाव आयोग के खिलाफ 'वोट अधिकार रैली' में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। राहुल ने गुरुवार की बात दोहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर कर्नाटक में लोकसभा की सीटें चुराई हैं। उन्होंने कहा कि अगर आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दें तो वह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं।
निशाना
राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल ने कहा, "याद रखिए, नरेंद्र मोदी मात्र 25 सीट से प्रधानमंत्री हैं। 1 सीट हमने दिखा दी है कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोट से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, तो हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बना है।" उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वह अकेले नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनकी सारी विपक्ष पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं।
चेतावनी
चुनाव आयोग को ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए- राहुल
राहुल ने कहा, "कांग्रेस चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग मांग रही है, ले वे दे नहीं रहे हैं। अगर आयोग हमें ये चीजें दें तो हम साबित कर देंगे कि सिर्फ कर्नाटक में 1 सीट नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सीट चोरी हुई है।" उन्होंने कहा, "पूरे देश को ये सवाल पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग को ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए।"
जांच
कर्नाटक सरकार को जांच करनी चाहिए- राहुल
राहुल गांधी ने मंच से सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार से भी कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाले चुनाव अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार को जांच करनी चाहिए और सच्चाई बाहर लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पहले भी सरकार चोरी की गई थी और लोकसभा में भी वोट चोरी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग पिछले 10 साल का आंकड़ा पार्टी को नहीं देगा तो हम 10 से 15 सीट पर जांच करेंगे।
शपथ
शपथ को लेकर क्या बोले राहुल?
राहुल के 'वोट चोरी' दावे पर गुरुवार को कर्नाटक और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उनको पत्र भेजा है और मतदाताओं के नाम मांगे हैं। अधिकारियों ने राहुल से सबूत के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को भी कहा है, जिससे जांच की जा सके। बेंगलुरु में राहुल ने इसका जवाब देते हुए कहा, "आयोग मुझे शपथ लेने को कह रहा है। मैंने संसद के अंदर संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है।"
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला
चुनाव आयोग अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा देगा- हम डंके की चोट पर साबित कर देंगे कि 👇— Congress (@INCIndia) August 8, 2025
नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi pic.twitter.com/Uh3nK6SdEA