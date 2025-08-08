क्या अनीत पड्डा को डेट कर रहे अहान पांडे? सामने आया सच
'सैयारा' को 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। पहले ही दिन से यह बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही है। एक ओर जहां ये फिल्म कमाई के मामले में दुनियाभर में डंका पीट रही है, वहीं अहान पांडे और अनीत पड्डा को भी इसने रातों-रात स्टार बना दिया है। फिल्म आए दिन बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। अब इस बीच अहान और अनीत अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं।
एक-दूजे के साथ दिखे अहान और अनीत
अहान और अनीत का हाल ही में मुंबई में एक साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों को अहान की मां डीन पांडे के साथ एक बुटीक से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। सामने आए वीडियो में अहान अपनी सह-कलाकार अनीत का हाथ पकड़ते नजर आ रहे हैं। इसके बाद से ही अहान और अनीत के रिश्ते की चर्चा चारों ओर फैल गई हैं।
जानिए क्या है अहान-अनीत के रिश्ते का सच
इंडिया टुडे को एक सूत्र ने बताया कि अहान और अनीत एक-दूजे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। सूत्र ने कहा, "वे दोस्त हैं। दोनों एक-दूजे को डेट नहीं कर रहे हैं। फिल्म की सफलता ने उन्हें करीब ला दिया है और वे दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन सच में दोनों किसी रिश्ते में नहीं हैं।" 'सैयारा' की बात करें तो इस फिल्म ने 508.25 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।