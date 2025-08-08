क्या अनीत पड्डा को डेट कर रहे अहान पांडे? (तस्वीर: एक्स/@yrf)

क्या अनीत पड्डा को डेट कर रहे अहान पांडे? सामने आया सच

लेखन दीक्षा शर्मा 02:53 pm Aug 08, 202502:53 pm

क्या है खबर?

'सैयारा' को 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। पहले ही दिन से यह बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही है। एक ओर जहां ये फिल्म कमाई के मामले में दुनियाभर में डंका पीट रही है, वहीं अहान पांडे और अनीत पड्डा को भी इसने रातों-रात स्टार बना दिया है। फिल्म आए दिन बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। अब इस बीच अहान और अनीत अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं।