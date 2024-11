महिंद्रा BE 6e भारत में टाटा कर्व EV से मुकाबला करेगी

महिंद्रा BE 6e बनाम टाटा कर्व EV: दोनों में से कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है बेहतर?

क्या है खबर? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले दिनों अपनी BE 6e को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इसे 2 बैटरी विकल्पों में पेश किया गया है। महिंद्रा BE 6e में 8 रंग- डेजर्ट मिस्ट, एवरेस्ट व्हाइट, टैंगो रेड, स्टेल्थ ब्लैक, डीप फॉरेस्ट, फायरस्ट्रॉम ऑरेंज और साथ साटन फिनिश के एवरेस्ट व्हाइट और डेजर्ट मिस्ट का विकल्प मिलेगा। यह इलेक्ट्रिक SUV अगस्त में लॉन्च हुई टाटा कर्व EV को टक्कर देगी। कार की तुलना से समझते हैं दोनों में कौन-सी बेहतर है।

डायमेंशन

कर्व से थोड़ी बड़ी है महिंद्रा कार

डायमेंशन की बात करें तो BE 6e टाटा कर्व EV की तुलना में 61mm लंबी और 97mm चौड़ी है, जबकि ऊंचाई इससे थोड़ी कम है। हालांकि, व्हीलबेस कर्व से 215mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 21mm ज्यादा है। कर्व में थोड़ा बड़ा बूट है, जो BE 6e की तुलना में 45-लीटर ज्यादा स्पेस देता है। BE 6e में बूट के अलावा 45-लीटर का फ्रंक भी मिलता है, जबकि कर्व में 11.5-लीटर का फ्रंक है। ऐसे में कुल स्पेस कर्व में ज्यादा है।

डिजाइन

ऐसा है दोनों गाड़ियों का डिजाइन

महिंद्रा BE 6e अधिक आधुनिक दिखने वाली नए डिजाइन गाड़ी है, जबकि कर्व EV में कई डिजाइन संकेत टाटा नेक्सन से उधार लिए हैं। दोनों में ही ढलान वाली छत मिलती है, लेकिन BE 6e की छत समान रूप से नीचे उतरती है, जबकि कर्व की छत एकदम से विभाजित स्पॉइलर और डेक ढक्कन में जाकर खत्म होती है। टाटा कर्व EV में 17 से 18-इंच के अलॉय व्हील हैं, जबकि BE 6e में 18 से 19-इंच रिम्स मिलते हैं।

एक्सटीरियर

इन फीचर्स से लैस है दोनाें का एक्सटीरियर

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कूपे-SUV में शार्प लाइंस और बड़े व्हील आर्च और गढ़े हुए हुड के LED हेडलाइट्स के साथ C-आकार की LED DRLs और चिकना बंपर, हुड स्कूप और चमकदार BE लोगो दिया है। दूसरी तरफ टाटा कर्व में LED लाइट बार, स्टैक्ड LED हेडलैंप, फ्लश-फिटिंग दरवाजे के हैंडल और पीछे की तरफ LED टेललाइट्स शामिल हैं। साथ ही इस इलेक्ट्रिक कार में आगे और पीछे वैलकम और गुडबाय फंक्शन के साथ स्मार्ट डिजीटल DRL दिए हैं।

इंटीरियर

इन सुविधाओं से लैस है दोनों गाड़ियां

BE 6e में 12.3-इंच का ट्विन-स्क्रीन सेटअप दिया है, जिसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, चमकदार लोगो, बड़ी सनरूफ, 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग दी है। कर्व में आर्केड.ईवी ऐप सूट, वॉयस असिस्टेंट और जेस्चर एक्टिवेशन के साथ पावर्ड टेलगेट मिलता है। साथ ही 12.3-इंच का हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेंट्रल टचस्क्रीन के साथ दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, मूड लाइटिंग के साथ वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, JBL साउंड सिस्टम मिलता है।

रेंज

कर्व से अधिक रेंज देगी महिंद्रा SUV

BE 6e को 59kWh और 79kWh बैटरी पैक के साथ उतारा है, जो क्रमशः 535 और 682 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। इसे 175 किलोवाट के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में 20-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। दूसरी ओर टाटा कर्व EV को 45kWh (430 किलोमीटर) और 55kWh (502 किलोमीटर) बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है। DC फास्ट चार्जर की मदद से 15 मिनट की चार्जिंग में 150 किलोमीटर तक दूरी तय करेगी।

सेफ्टी फीचर

सुरक्षा के लिए मिलते हैं ये फीचर

सुरक्षा के लिहाज से BE 6e में 6 एयरबैग, रियर डिस्क ब्रेक और ब्रेक-बाय-वायर तकनीक के साथ अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रियर कैमरा और सेंसर मिलते हैं। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर के उनींदापन का पता लगाने वाला सिस्टम, ऑटो हेडलाइट्स और रेन-सेंसिंग वाइपर के साथ ADAS लेवल-2 प्लस जैसी सुविधाएं हैं। कर्व EV में एडवांस व्हीकल अलर्ट सिस्टम (AVAS), लेवल-2 ADAS और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर के साथ EPB, 6 एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसी सुविधाएं हैं।

कीमत

कर्व से थोड़ी महंगी है BE 6e

महिंद्रा BE 6e की शुरुआती कीमत 18.90 लाख रुपये रखी गई है, जबकि टाटा कर्व EV को 17.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। लुक के मामले में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV ज्यादा प्रीमियम दिखती है। इसके अलावा यह आकार में भी थोड़ी होने के साथ फीचर के मामले में टाटा कर्व से आगे है। बड़ी बैटरी के कारण रेंज भी ज्यादा है। इस कारण हमारा वोट महिंद्रा कार को जाता है।