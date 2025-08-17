थर्मोस्टेट में खराबी इंजन को पहुंचा सकती है नुकसान, जानिए क्या हैं इसके लक्षण 

कार के इंजन का ठीक से काम करने के लिए थर्मोस्टेट का सही स्थिति में होना जरूरी है। इसमें खराबी से इंजन की मरम्मत का महंगा खर्चा आ सकता है। ऐसे में अगर आपको पहले से पता चल जाए कि थर्मोस्टेट खराब हो गया है तो इसे समय पर बदलवा कर जेब पर पड़ने वाले बोझ से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कार के थर्मोस्टेट के खराब होने के क्या लक्षण होते हैं।

उच्च तापमान तापमान गेज देने लगता है यह संकेत उच्च तापमान रीडिंग: कार का इंजन कई कारणों से ज्यादा गर्म हो सकता है, जिसमें थर्मोस्टेट का खराब होना भी शामिल है। थर्मोस्टेट इंजन में उचित मात्रा में शीतलक पहुंचाने के लिए खुलता और बंद होता है। बंद स्थिति में जाम हुए थर्मोस्टेट के कारण इंजन ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि शीतलक का प्रवाह बाधित हो जाएगा। अगर तापमान गेज असामान्य रूप से ज्यादा रीडिंग दिखाता है तो यह थर्मोस्टेट के खराब होने का संकेत हो सकता है।

इंजन इंजन भी देता है खराबी के संकेत इंजन का सही काम न करना: थर्मोस्टेट खुली स्थिति में जाम होने पर इंजन सामान्य से कम क्षमता पर चल सकता है। इससे इंजन में बहुत अधिक शीतलक प्रवेश करेगा, जिससे तापमान आवश्यक स्तर से बहुत कम हो जाएगा। इंजन में शोर: थर्मोस्टेट खराब होने के कारण शीतलक प्रवाह में कमी आने से इंजन ज्यादा गर्म होने पर गड़गड़ाहट जैसी आवाज पैदा कर सकता है। कूलेंट लीक: कूलेंट लीक होना थर्मोस्टेट के गलत तरीके से लगे होने का संकेत है।