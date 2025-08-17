स्मृति ईरानी से रोहित सुचांती तक, कितने पढ़े-लिखे हैं 'क्योंकि सास भी...' के सितारे
क्या है खबर?
एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का दूसरा सीजन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' प्रसारित होने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है। एक ओर जहां शो का हरेक एपिसाेड लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं इस शो में काम करने वाले चर्चित सितारे भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के सितारे कितने पढ़े-लिखे हैं, आइए जानें।
#1
स्मृति ईरानी
शो की मुख्य अभिनेत्री स्मृति ईरानी 25 साल बाद तुलसी के किरदार में लौटी हैं और एक बार फिर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही हैं। उन्होंने नई दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से पढ़ाई की। साल 1993 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की थी। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में BCOM में दाखिला लिया, लेकिन नौकरी दूसरे शहर में लगने की वजह से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी।
#2
अमर उपाध्याय
शो में एक बार फिर मिहिर विरानी की भूमिका निभाकर अमर उपाध्याय छोटे पर्दे पर छा गए हैं। फैंस उन पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं। अमर का जन्म भले ही गुजरात में हुआ, लेकिन मुंबई के मलाड में वह पले-बढ़े। मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने टीवी का रुख किया।
#3 और #4
हितेन तेजवानी और रोहित सुचांती
'कुटुंब' से करियर की शुरुआत करने वाले हितेन तेजवानी को हर किरदार में काफी पसंद किया गया। 'क्योंकि सास भी कभी बहू' में करण विरानी बने हितेन ने सेंट फ्रांसिस डी'असीसी हाई स्कूल से पढ़ाई की और बाद में मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उधर तुलसी के सबसे बड़े बेटे अंगद विरानी की भूमिका में दिख रहे रोहित सुचांती ने श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने से पहले शिलांग, मुंबई और बेंगलुरु में पढ़ाई की।
#5 और #6
गौरी प्रधान और शक्ति आनंद
'क्योंकि सास...' में हितेन के साथ-साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री गौरी प्रधान की भी शानदार वापसी हुई है। गौरी उर्फ नंदिनी विरानी ने सर परशुरामभाऊ कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में BSC की और बाद में लंदन विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के साथ-साथ वह मॉडलिंग में भी सक्रिय थीं। दूसरी ओर हेमंत विरानी की भूमिका निभाने वाले लोकप्रिय अभिनेता शक्ति आनंद के पास तमिल एजुकेशन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली से फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है।