इजरायल-हमास युद्ध: IDF अस्पताल में फंसे बच्चों की मदद को तैयार, युद्धविराम से साफ इनकार

दुनिया

लेखन नवीन 10:57 am Nov 12, 202310:57 am

ईंधन खत्म होने के बाद गाजा के अल-शिफा अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं

इजरायल-हमास युद्ध पिछले एक महीने से अधिक समय से जारी है। इस बीच इजरायली रक्षा बलों (IDF) अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करते हुए गाजा पट्टी के अस्पतालों को घेर लिया है, जिसमें सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा भी शामिल है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार, अस्पताल में जनरेटर ठप होने के बाद से 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य की जान खतरे में है। दूसरी ओर इजरायल अब अस्पताल में फंसे बच्चों की मदद को तैयार है।

IDF बोला- अस्पताल को नहीं बनाया जा रहा है निशाना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार को IDF ने घोषणा की कि वह अल-शिफा अस्पताल से नवजात शिशुओं को बाहर निकालने के लिए मदद करने को तैयार है और वह अस्पतालों को निशाना नहीं बना रहे हैं। इजरायली बलों के प्रवक्ता ने कहा, "अल-शिफा अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चों को बाल रोग विभाग से सुरक्षित अस्पताल में स्थानांतरित करने में सहायता का अनुरोध किया है। हम उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।"

WHO ने गाजा अस्पताल में फंसे मरीजों को लेकर जताई चिंता

इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने घोषणा की है कि उसका गाजा के अल-शिफा अस्पताल से संपर्क टूट गया है। WHO ने इजरायल से तत्काल युद्धविराम का आह्वान करते हुए अस्पताल में फंसे सभी मरीजों और विस्थापित की सुरक्षा के लिए 'गंभीर चिंता' व्यक्त की। WHO ने कहा, "अस्पताल में सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी, बीमार और घायल मरीज हैं, जबकि कई नवजात बच्चे यहां जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। वह इन नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।"

बेंजामिन नेतन्याहू बोले- गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं होगा

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से गाजा में युद्धविराम की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, "गाजा में हमास को कुचलने के लिए इजरायल की लड़ाई 'पूरी ताकत' से जारी रहेगी। युद्धविराम तभी संभव होगा, जब गाजा में आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए सभी 239 बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा।" उन्होंने कहा, "युद्ध के बाद गाजा पर इजरायल का ही नियंत्रण रहेगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय ताकतों पर विश्वास नहीं है।"

मुस्लिम देशों में गाजा में युद्ध विराम की किया आह्वान

शनिवार को रियाद में आयोजित इस्लामी-अरब शिखर सम्मेलन में मौजूद नेताओं ने गाजा में इजरायल के हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। इस दौरान ईरान समेत अन्य मुस्लिम देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इजरायल के खिलाफ युद्ध अपराध का मामला उठाए जाने की भी मांग की है। शिखर सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास सहित दर्जनों नेताओं ने भाग लिया था।

युद्ध में अब तक 13,000 से अधिक लोगों की मौत

इजरायल-हमास युद्ध में हमास शासित गाजा में 11,000 से अधिक फिलीस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, मारे गए लोगों में करीब 40 फीसदी बच्चे हैं। दूसरी ओर, इजरायल में 1,200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर हमास के 7 अक्टूबर को किए हमले में मारे गए थे। गाजा में जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से इजरायल के 41 सैनिक भी मारे गए हैं।