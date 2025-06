SONAKSHI SINHA - ARJUN RAMPAL - PARESH RAWAL - SUHAIL NAYYAR: 'NIKITA ROY' TRAILER OUT NOW – 27 JUNE 2025 RELEASE... Team #NikitaRoy – a supernatural thriller – has unveiled #NikitaRoyTrailer.



The film is all set to hit theatres on 27 June 2025.



🔗: https://t.co/xW7jx4Xvu0



The… pic.twitter.com/VEItb25RZB