दुनिया

सीरिया में मारा गया IS का संदिग्ध प्रमुख अल कुरैशी, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का दावा

सीरिया में मारा गया IS का संदिग्ध प्रमुख अल कुरैशी, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का दावा

लेखन नवीन May 01, 2023, 11:29 am 1 मिनट में पढ़ें

तुर्की के राष्ट्रपति का दावा सीरिया में मारा गया IS प्रमुख अल कुरैशी

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने दावा किया कि रविवार को तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने एक अभियान में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) के संदिग्ध प्रमुख को मार गिराया। अर्दोआन ने स्थानीय टीवी चैनल को दिये इंटरव्यू में बताया कि खुफिया एजेंसियां लंबे समय से IS प्रमुख अबू हुसैन अल कुरैशी के पीछे लगी हुई थीं और खुफिया एजेंसी ने उसे एक अभियान में सीरिया के अंदर मार गिराया।

अल कुरैशी नवंबर में चुना गया था संगठन प्रमुख

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिणी सीरिया में एक सैन्य अभियान में IS प्रमुख अबू हसन अल-हाशिमी अल कुरैशी के मारे जाने के बाद 30 नवंबर, 2022 को अबू हुसैन अल कुरैशी को नया नेता चुना गया था। उसे सीरिया के उत्तरी शहर जंदारी में मार गिराया गया। इस शहर पर तुर्की समर्थित विद्रोही समूहों का कब्जा है। यह शहर 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप में बुरी तरह से प्रभावित हुआ था।

सुरक्षा बलों ने घेर लिया था पूरा इलाका

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की ने 2020 से उत्तरी सीरिया में अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है और वह सीरियाई सेना की मदद से पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। एक स्थानीय ने बताया कि उत्तरी सीरिया में तुर्की के खुफिया एजेंटों और स्थानीय सैन्य पुलिस ने शनिवार को आफरीन के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र को सील कर दिया था। इस दौरान एक घंटे तक भारी गोलीबारी हुई और कई जोरदार धमाके भी सुने गए।

IS पर अप्रैल में अमेरिका ने भी किया था हमला

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने अप्रैल में उत्तरी सीरिया में एक हेलीकॉप्टर से हमला किया था। उसने कहा था कि IS यूरोप और मध्य पूर्व में हमलों की योजना बना रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि उसने एक अभियान में IS के अब्द अल हादी महमूद अल हाजी अली को मार गिराया है। सीरिया में बीते 16 अप्रैल को हुए एक हमले में 41 लोग मारे गए थे, जिनमें से 24 नागरिक थे।

IS का सीरिया और इराक में प्रभाव

IS ने 2014 में बहुत तेजी से अपना प्रभाव फैलाया था और इराक और सीरिया के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही सीरिया और इराक में कई देशों के बल IS के खात्मे के लिए कई साल से संयुक्त अभियान चला रहे हैं। अक्टूबर, 2019 में अमेरिकी सेना ने उत्तर-पश्चिमी सीरिया में एक सैन्य अभियान में IS के प्रमुख अबू बकर अल-बगदादी को मार गिराया था। हालांकि, अभी भी IS सीरिया में सक्रिय है।