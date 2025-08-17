बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का एशिया कप में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान किया। दिलचस्प रूप से पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नहीं चुना गया। एशिया के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कमान की जिम्मेदारी सलमान आगा को सौपीं गई है। बाबर और रिजवान का हालिया फॉर्म निराशाजनक रहा है। आइए इन दोनों खिलाड़ियों के एशिया कप में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े टी-20 एशिया कप में रिजवान और बाबर के आंकड़े एशिया कप 2025 टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। इस प्रारूप के टूर्नामेंट में रिजवान ने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 56.20 की औसत और 117.57 की स्ट्राइक रेट से 281 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78* रन रहा है। बाबर ने इस टूर्नामेंट में 6 पारियों में 11.33 के बेहद खराब औसत और 107.93 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 68 रन बनाए हैं।

2024 2024 में अपने आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेले थे बाबर और रिजवान बाबर और रिजवान आखिरी बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2024 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले थे। सेंचुरियन में हुए उस मैच में कप्तान रिजवान ने 11 और बाबर ने 31 रन बनाए थे। इस साल इन दोनों खिलाड़ियों ने कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेला था। 2024 में बाबर ने 23 पारियों में 33.54 की औसत के साथ 738 रन बनाए थे। पिछले साल रिजवान ने 41.13 की औसत से 617 रन अपने नाम किए थे।

टी-20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों के आंकड़े बाबर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 128 मैचों में 39.83 की औसत और 129.22 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,223 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 122 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 36 अर्धशतक लगाए हैं। रिजवान ने 106 मैचों में 47.41 की औसत और 125.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,414 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 शतक और 30 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।