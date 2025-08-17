इंडियन ऑयल विमानों के लिए खराब खाद्य तेल से फ्यूल बनाएगी (तस्वीर: एक्स/@IndianOilcl)

इंडियन ऑयल खराब खाद्य तेल से बनाएगी विमानों का फ्यूल, रिफाइनरी को मिला प्रमाणन

क्या है खबर?

घर-रेस्टोरेंट में तलने के बाद अक्सर खाना पकाने के तेल को फेंक दिया जाता है। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) इसी से टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) बनाएगी। कंपनी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी ने बताया इसके लिए रिफाइनरी को प्रमाणन मिल गया है। बता दें कि SAF गैर-पेट्रोलियम फीडस्टॉक्स से बना वैकल्पिक ईंधन है, जो हवाई परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करता है। इसे पारंपरिक विमानन टरबाइन ईंधन (जेट ईंधन) में 50 फीसदी तक मिलाया जा सकता है।