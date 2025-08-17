नसीरुद्दीन शाह को फरहान अख्तर का जवाब, बोले- इज्जत से पेश आते तो फोन भी करता

दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह अपनी दो टूक बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। किसी मुद्दे पर या किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय देनी हो तो वो उससे चूकते नहीं है। करीब 12 साल पहले नसीरुद्दीन ने जाने-माने अभिनेता, निर्माता और गायक फरहान अख्तर के अभिनय पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें उनकी एक्टिंग रास नहीं आती। एक हालिया इंटरव्यू में जब फरहान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी नसीरुद्दीन दो टूक जवाब दिया।

बयान फरहान बोले- मुझे नसीरुद्दीन से बात करने की काेई जरूरत नहीं फिल्म 'जिंदगी ना मिलेगा दोबारा' में फरहान के साथ काम कर चुके अभिनेता नसीरुद्दीन ने कहा था कि वह फरहान की एक्टिंग के फैन नहीं हैं। अब गलाटा प्लस के सात बातचीत के दौरान फरहान ने नसीरुद्दीन की इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। फरहान से जब पूछा गया कि क्या इसके बाद उन्होंने नसीरुद्दीन से बात की। इस पर अभिनेता ने कहा कि उन्हें इसकी कभी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई।

प्रतिक्रिया मैं 25 साल से फिल्में कर रहा हूं- फरहान फरहान बोले, "मैं 25 साल से फिल्में कर रहा हूं। कुछ अभिनेता, निर्देशक और लेखक ऐसे हैं, जिन्हें मैं जानता हूं और उन्होंने मुझसे शायद 10 साल बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा है। अगर उनके काम में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है या मैं उन्हें कोई सलाह दे सकता हूं तो मैं सचमुच फोन उठाकर उन्हें कॉल करूंगा, क्योंकि आप उनकी रचनात्मकता प्रक्रिया में घुसकर उनके साथ अपना नजरिया साझा कर रहे होते हैं।"

दो टूक "मैं संपर्क तब करता, जब वो इज्जत से फीडबैक देते" फरहान कहते हैं कि किसी को भी सलाह देने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सलाह में प्यार हो, सामने वाले के लिए इज्जत और परवाह हो। वो कहते हैं कि नसीरुद्दीन की टिप्पणी में उन्हें कहीं भी परवाह और सम्मान नहीं दिखा। फरहान बोले, "मुझे लगा कि यह सिर्फ एक सार्वजनिक बयान था। उन्होंने सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो आप बताइए मैं ऐसे व्यक्ति से क्यों संपर्क करूं, जो मेरा सम्मान नहीं करता।"

सवाल फरहान बोले- सीधे मुझसे बात क्यों नहीं की? नसीरुद्दीन के साथ अपने पारिवारिक संबंधों के बारे में बात करते हुए फरहान बोले, "हमारे साथ अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों को देखते हुए वो मुझसे आसानी से बात कर सकते थे। वो मेरे पिता जावेद अख्तर, शबाना आजमी और मेरी मां और मुझे जानते हैं। हमने 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' में साथ काम किया है तो उनके लिए यह कहना सबसे आसान होता कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। फिर आपने सीधे मुझसे बात क्यों नहीं की?"