"यह देश पानी पिलाने वाला।

क्या हरियाणा के लोग जहर मिलाएंगे?



यह हरियाणा दिल्ली और देश का अपमान है।



आपदा वालों की लुटिया यमुना मां में ही डूबेगी।"



PM @narendramodi ji at his fiery best !#दिल्ली_के_दिल_में_मोदी pic.twitter.com/Ry0A6qV380