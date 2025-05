When you truly love someone, you keep them sar aankhon pe. This song is just that ❤ #SarAankhonPeMere Is Out Now!#SitaareZameenPar #SabkaApnaApnaNormal, 20th June Only In Theatres.@AKPPL_Official @geneliad @r_s_prasanna @DivyNidhiSharma @aparna1502 @AroushDatta… pic.twitter.com/M7wwzb0xag