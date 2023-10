एम्पीयर ने पेश किया गो इलेक्ट्रिक फेस्ट, जानिए क्या मिलेगा फायदा

एम्पीयर ने पेश किया गो इलेक्ट्रिक फेस्ट, जानिए क्या मिलेगा फायदा

एम्पीयर इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर आकर्षक ऑफर पेश कर रही है (तस्वीर: एम्पीयर इलेक्ट्रिक)

त्योहारी सीजन के दौरान ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने वाहनों पर आकर्षक ऑफर की पेशकश कर रही हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता एम्पीयर ने भी इस दौरान गो इलेक्ट्रिक फेस्ट प्रोग्राम पेश किया है। इसके तहत नया एम्पीयर इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर कई तरह की छूट और आकर्षक पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यह ऑफर 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा, जबकि स्कूटर की खरीद पर नकद छूट 1 नवंबर से लागू होगी।

28 अक्टूबर तक पुरस्कार जीतने का मौका

EV निर्माता ने कई तरह की प्रमोशनल डील पेश की हैं, जिसमें ग्राहकों को विभिन्न पुरस्कार जीतने का मौका मिल रहा है। इस दौरान ग्राहक एक QR कोड स्कैन कर गो-इलेक्ट्रिक फेस्ट व्हील को घुमा सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित तौर पर एक पुरस्कार मिलेगा। इसमें मैग्नस EX पर 10,000 रुपये या प्राइमस पर 14,000 रुपये की नकद छूट के साथ LED टीवी, सोने के सिक्के, स्मार्टवॉच, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई अन्य उपहार शामिल हैं।

1 नवंबर से पा सकते हैं नकद छूट

कंपनी 1 नवंबर से मैग्नस EX के लिए 6,000 रुपये और प्राइमस के लिए 10,000 रुपये तक की नकद छूट दे रही है। इसके अलावा, विभिन्न डीलरशिप आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं, जो 6.99 प्रतिशत से शुरू होती है। साथ ही 100 फीसदी फाइनेंस का विकल्प भी दिया जा रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी बैंक ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी के वर्तमान में 3 मॉडल- जील EX, मैग्नस EX और प्राइमस पेश करती है।