मेड बाय गूगल 2025 इवेंट में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हुईं? जानिए यहां

गूगल ने इस साल अपने मेड बाय गूगल इवेंट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कंपनी ने पिक्सल 10 सीरीज , नया फोल्डेबल फोन, पिक्सल वॉच 4, दूसरी पीढ़ी के A-सीरीज ईयरबड्स और जेमिनी AI फीचर्स को पेश किया। इस इवेंट को खास माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐपल के बड़े हार्डवेयर इवेंट से पहले हुआ है। नई डिवाइसों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स की वजह से गूगल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है।

AI फीचर्स जेमिनी AI फीचर्स से स्मार्टफोन हुए और स्मार्ट गूगल ने जेमिनी AI को और मजबूत बनाया है। अब यूजर्स कैमरा शेयर करके रियल-टाइम गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कमरे की तस्वीर दिखाकर इंटीरियर डिजाइन के आइडिया पाना। पिक्सल 10 में 'कैमरा कोच' फीचर जोड़ा गया है, जो बेहतर फोटो लेने में मदद करता है। इसके साथ ही, नया फोटो एडिटिंग टूल भी है, जिसमें यूजर्स सीधे AI से कह सकते हैं कि ब्राइटनेस बढ़ाएं, ऑब्जेक्ट हटाएं या बैकग्राउंड बदलें।

सीरीज पिक्सल 10 सीरीज और नया प्रो फोल्ड गूगल ने पिक्सल 10, 10 प्रो और 10 प्रो XL लॉन्च किए। खास बात यह है कि अब स्टैंडर्ड पिक्सल 10 में टेलीफोटो लेंस मिल रहा है। सभी फोन नए टेंसर G5 चिप पर चलते हैं, जो ज्यादा तेज और पावर-इफिशिएंट है। कंपनी ने नया पिक्सल 10 प्रो फोल्ड भी पेश किया है, जिसमें 6.4 इंच का कवर डिस्प्ले और 8 इंच की मुख्य स्क्रीन है। यह IP68 रेटिंग के साथ आता है और धूल व पानी से सुरक्षित है।

एक्सेसरीज नई एक्सेसरीज और पिक्सल जर्नल ऐप गूगल ने पिक्सल 10 के साथ 'पिक्सलस्नैप' टेक्नोलॉजी पेश की है, जो चुंबकीय एक्सेसरीज को सपोर्ट करती है। इसके तहत नया वायरलेस चार्जर, फोन केस और रिंग स्टैंड लॉन्च किए गए। इसके साथ ही, पिक्सल जर्नल ऐप भी पेश हुआ है, जिससे यूजर्स अपने अनुभव लिख सकते हैं, फोटो व लोकेशन जोड़ सकते हैं और एंट्रीज को लॉक भी कर सकते हैं। इसमें AI फीचर्स भी शामिल हैं, जो लेखन के लिए प्रेरणा देते हैं।