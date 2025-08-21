टी-20 क्रिकेट: प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से किसके आंकड़े हैं बेहतर?
क्या है खबर?
टी-20 एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम के चयन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने हाल के दिनों में इस प्रारूप में कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं, युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम मे जगह मिल गई है। ऐसे में आइए प्रदर्शन के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों तेज गेंदबाजों में किसका पलड़ा भारी है?
मुकाबला
दोनों खिलाड़ियों के टी-20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों पर एक नजर
कृष्णा ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2023 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 27.50 की औसत से 8 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 11 की रही है। कृष्णा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/41 का है। हर्षित ने भारत के लिए अपना पहला और एकमात्र मुकाबला साल 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उस मैच में वह 3 विकेट लिए थे।
टी-20
टी-20 क्रिकेट में ऐसे हैं दोनों खिलाड़ियों के आंकडे़
कृष्णा ने अब तक 97 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 97 पारियों में 28.99 की औसत से 106 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.55 की रही है। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/30 का रहा है। हर्षित ने अब तक 39 मुकाबले खेले हैं और इसकी 37 पारियों में 24.84 की औसत से 46 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/24 का रहा है।
IPL
IPL 2025 में प्रसिद्ध कृष्णा ने जमाया था 'पर्पल कैप' पर कब्जा
कृष्णा ने गुजरात टाइटंस (GT) से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में सभी 15 मैच खेले थे, जिसमें 19.52 की उम्दा औसत और 8.27 की इकॉनमी रेट के साथ 25 विकेट झटके थे। उनकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंची, इसके बावजूद टूर्नामेंट समाप्ति के बाद भी वही सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रहे। उनके अलावा GT का कोई अन्य गेंदबाज 20 विकेट भी नहीं ले पाया था। साई किशोर ने 20.68 की औसत के साथ 19 विकेट लिए थे।
करियर
ऐसा रहा है दोनों खिलाड़ियों का IPL करियर
कृष्णा ने साल 2018 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह 66 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 29.60 की औसत और 8.76 की इकॉनमी से 74 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 30 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। हर्षित ने 34 मैच की 32 पारियों में 25.72 की औसत और 9.51 की इकॉनमी से 40 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/24 का रहा है।