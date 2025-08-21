गाड़ी में गलती से फंस गया है बच्चा? जानिए सुरक्षा के लिए क्या करें 

गाड़ी में गलती से फंस गया है बच्चा? जानिए सुरक्षा के लिए क्या करें
क्या है खबर?
कई बार आपकी गलती के कारण या जान-बूझकर बच्चे गाड़ी में फंस जाते हैं। इस के कारण उनकी जान पर भी बन आती है। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में भी एक कार के अंदर 2 बच्चों के शव मिले हैं और संभावना जताई गई कि दोनों की मौत गाड़ी में दम घुटने से हुई है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें और फंसने पर क्या करना चाहिए।
सतर्कता
बच्चों के साथ सफर करते समय रखें यह सतर्कता
बच्चों के साथ कार से यात्रा कर रहे हैं तो यह बात हमेशा ध्यान रखें कि जहां भी रुकें तो उन्हें अंदर छोड़ने की गलती कभी न करें। अगर, आप उन्हें कार में बंद कर चले जाते हैं तो गर्मी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने के साथ दम घुटने से मौत भी हो सकती है। इस दौरान चाबी अपने साथ रखना जरूरी है, क्योंकि अगर चाबी केबिन में छूट जाती है तो बच्चा गाड़ी में ही ऑटो लॉक हो जाएगा।
बचाव
ऐसे कर सकते हैं बचाव
बच्चे खेल के दौरान वे ऐसी जगहों पर छिपने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें कोई खोज न पाए। ऐसे में वे कार के अंदर छिपने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए, बच्चा नजर न आए तो एक बार गाड़ी के अंदर जरूर चेक करें, जिससे आप उन्हें अप्रिय घटना से बचा सकते हैं। अगर, वह फंस जाए तो चाबी ढूंढने की बजाय शीशा तोड़कर बाहर निकालने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि इस दौरान उसे कोई चोट न लगे।
उपाय
ये भी कर सकते हैं उपाय
बंद कार में ऑक्सीजन का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है। साथ ही धूप में खड़ी होने से अंदर तापमान कुछ ही मिनटों में बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे बच्चों का शरीर तेजी से गर्म होने के साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और दम घुट सकता है। इससे बचने के लिए गाड़ी की बॉडी पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे केबिन ठंड़ा रहेगा। बच्चों को गाड़ी में छोड़कर जाना पड़े तो AC चालू रखें।