दुनिया के सबसे तेज आवाज करने वाले जानवर कौन-से हैं? जानिए 

दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं, जो अपनी तेज आवाज के लिए जाने जाते हैं। ये जानवर अपनी आवाज के जरिए अपने साथियों को आकर्षित करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे, जो अपनी तेज आवाज के लिए मशहूर हैं। इन जानवरों की आवाजें न केवल सुनने में रोचक हैं, बल्कि इनका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है। आइए जानवरों के बारे में जानते हैं।

#1 टाइगर पिस्टल झींगा टाइगर पिस्टल झींगा एक छोटा समुद्री जीव है, जो अपनी तेज आवाज के लिए जाना जाता है। यह झींगा अपने पंजों को तेजी से मारकर एक तेज आवाज पैदा करता है, जो लगभग 200 डेसिबल तक पहुंच सकती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि इसे मानव कानों द्वारा सुना नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस झींगा की यह खासियत इसे दुनिया के सबसे तेज आवाज वाले जीवों में शामिल करती है।

#2 नीली व्हेल नीली व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है और यह अपनी गहरी आवाज के लिए जानी जाती है। नीली व्हेल की आवाज पानी में गूंजते हुए 188 डेसिबल तक पहुंच सकती है, जो मानव कानों द्वारा सुनी जा सकती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि इसे अन्य समुद्री जीव भी सुन सकते हैं। नीली व्हेल की यह खासियत इसे दुनिया के सबसे तेज आवाज वाले जीवों में शामिल करती है।

#3 हाउलर बंदर हाउलर बंदर एक प्रकार का बंदर है, जो अपनी जोरदार चीख के लिए मशहूर है। यह बंदर अपनी आवाज को गले से निकालता है, जिससे उसकी चीख बहुत ही तेज होती है। हाउलर बंदर की चीख 100 डेसिबल तक पहुंच सकती है, जो मानव कानों द्वारा सुनी जा सकती है। इस बंदर की यह खासियत इसे दुनिया के सबसे तेज आवाज वाले जीवों में शामिल करती है और इसे अन्य जीवों से अलग बनाती है।

#4 काकापो काकापो न्यूजीलैंड का एक अनोखा पक्षी है, जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन अपनी तेज आवाज से सबको आकर्षित करता है। काकापो नर मादा को आकर्षित करने के लिए गहरी आवाज निकालते हैं, जो लगभग 120 डेसिबल तक होती है। इस पक्षी की यह खासियत इसे दुनिया के सबसे तेज आवाज वाले जीवों में शामिल करती है और इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है।