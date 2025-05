The thunderous success continues, witness it on the big screen! 🔥



Book your tickets from ₹99 onwards.

🔗 - https://t.co/SRoW4wLx5M#Raid2 in cinemas now.@ajaydevgn @Riteishd @Vaaniofficial #RajatKapoor #SaurabhShukla #SupriyaPathak @amit_sial @rajkumar_rkg #BhushanKumar… pic.twitter.com/ORv4ZEnyug