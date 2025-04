The madness is BACK! 😍 #Dhamaal4 kicks off with a bang — Malshej Ghat schedule wrapped, Mumbai schedule rolling! 🎥 Let the laughter riot begin! @Riteishd @ArshadWarsi @jaavedjaaferi @iamsanjeeda @ravikishann @imsanjaimishra #AnjaliAnand @Upendralimaye #BhushanKumar… pic.twitter.com/bIM6rqBFuD