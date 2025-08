'द राजा साब' से मालविका मोहनन की पहली झलक आई सामने, जानिए उनके बारे में 

Team #TheRajaSaab wishes our dazzling diva @MalavikaM_ a very Happy Birthday 💫



She’s all set to stun you with her captivating performance 🤩#HBDMalavikaMohanan#Prabhas @DuttSanjay @DirectorMaruthi @AgerwalNidhhi #RiddhiKumar @Bomanirani @vishwaprasadtg @peoplemediafcy… pic.twitter.com/rtao0R0YXo