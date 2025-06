अभिषेक बच्चन की 'कालीधर लापता' का ट्रेलर जारी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे फिल्म 

Kabhi kabhi life mein second chances lene padte hai, and that’s when the most unexpected experiences and bonds are born.

A soul-stirring slice-of-life awaits.



Kaalidhar Laapata premieres 4th July, only on #ZEE5. Trailer out now.#KaalidharLaapataOnZEE5@juniorbachchan… pic.twitter.com/Z9Wnbj5Njl