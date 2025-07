राजकुमार राव की 'मालिक' का गाना 'राज करेगा मालिक' जारी, डांस करती दिखीं मानुषी छिल्लर

ट्विटर पोस्ट

RAJKUMMAR RAO TURNS RUTHLESS GANGSTER: 'MAALIK' TITLE TRACK OUT NOW – 11 JULY 2025 RELEASE... Ahead of its theatrical release on 11 July 2025, the makers of #Maalik unleash the title track: #RaajKaregaMaalik.



🔗: https://t.co/W1aTvZEDUJ



Starring #RajkummarRao and… pic.twitter.com/a5tNV3Ejns