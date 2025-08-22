रणबीर कपूर की 'रॉकस्टार' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज, जान लीजिए तारीख
क्या है खबर?
इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'रॉकस्टार' हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक है। इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म के हीरो रणबीर कपूर हैं, वहीं इसमें उनकी जोड़ी नरगिस फाखरी के साथ बनी थी। यह फिल्म 11 नवंबर, 2011 को रिलीज हुई थी और काफी पसंद किया गया। अब लगभग 14 साल बाद फिल्म 'रॉकस्टार' एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है। आइए जानें आप यह फिल्म दोबारा कब देख पाएंगे।
तारीख
केवल 1 सप्ताह के लिए सिनेमाघरों में लगी है फिल्म
'रॉकस्टार' को केवल एक सप्ताह के लिए सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। यह फिल्म 22 अगस्त से 27 अगस्त, 2025 तक सिनेमाघरों में लगी हुई है। PVR सिनेमा ने खुद इस खबर की जानकारी दी है। 60 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'रॉकस्टार' ने दुनियाभर में 108.71 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। अदिति राव हैदरी ने भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
It’s time to relive the magic where it belongs – on the big screen!— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) August 22, 2025
From heart-stealing music in Rockstar 🎶 to the ultimate action & chaos of Deadpool & Wolverine ⚔️, this week is all about the movies we can’t get enough of.
📅 Re-releasing for one week only – 22nd to 27th… pic.twitter.com/a6KlW6xyIt