सिनेमाघरों में फिर रिलीज हो रही 'रॉकस्टार' (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@imtiazaliofficial)

रणबीर कपूर की 'रॉकस्टार' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज, जान लीजिए तारीख

लेखन दीक्षा शर्मा 07:01 pm Aug 22, 202507:01 pm

क्या है खबर?

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'रॉकस्टार' हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक है। इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म के हीरो रणबीर कपूर हैं, वहीं इसमें उनकी जोड़ी नरगिस फाखरी के साथ बनी थी। यह फिल्म 11 नवंबर, 2011 को रिलीज हुई थी और काफी पसंद किया गया। अब लगभग 14 साल बाद फिल्म 'रॉकस्टार' एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है। आइए जानें आप यह फिल्म दोबारा कब देख पाएंगे।