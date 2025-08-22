क्या भारत में वापस आ रही है टिक-टॉक?
क्या है खबर?
चीन की लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिक-टॉक बीते 5 सालों से भारत में प्रतिबंधित है। हालांकि, भारत में प्लेटफॉर्म की वेबसाइट एक बार फिर उपलब्ध दिखाई दे रही है। कई यूजर्स ने मोबाइल और लैपटॉप पर वेबसाइट के खुलने की पुष्टि की है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वेबसाइट का लाइव होना शायद टेस्टिंग का हिस्सा हो सकता है। ऐप अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गायब है।
अटकलें
भारत-चीन संबंधों से बढ़ीं अटकलें
टिक-टॉक की संभावित वापसी की चर्चा इसलिए भी तेज है, क्योंकि भारत-चीन के रिश्ते हाल के दिनों में सुधरते दिख रहे हैं। इसी हफ्ते चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के अंत में चीन में SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इन मुलाकातों से संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बेहतर हो रहे हैं।
अन्य
अभी भी आधिकारिक घोषणा बाकी
टिक-टॉक की वेबसाइट के लाइव होने से वापसी की अटकलें तेज हैं, लेकिन कंपनी या भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 2020 में डाटा गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं के चलते इसे प्रतिबंधित किया गया था और अभी तक प्रतिबंध हटाया नहीं गया है। ऐसे में बिना नियामक मंजूरी के टिक-टॉक भारत में दोबारा शुरू नहीं हो सकता। यूजर्स को इंतजार करना होगा कि कंपनी की वापसी पर कोई ठोस फैसला कब लिया जाता है।