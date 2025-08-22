टिक-टॉक की वेबसाइट भारत में दिखी लाइव

क्या भारत में वापस आ रही है टिक-टॉक?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:58 pm Aug 22, 202506:58 pm

क्या है खबर?

चीन की लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिक-टॉक बीते 5 सालों से भारत में प्रतिबंधित है। हालांकि, भारत में प्लेटफॉर्म की वेबसाइट एक बार फिर उपलब्ध दिखाई दे रही है। कई यूजर्स ने मोबाइल और लैपटॉप पर वेबसाइट के खुलने की पुष्टि की है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वेबसाइट का लाइव होना शायद टेस्टिंग का हिस्सा हो सकता है। ऐप अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गायब है।