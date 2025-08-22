एशिया कप: टी-20 प्रारूप में श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

एशिया कप क्रिकेट के टी-20 प्रारूप में श्रीलंका क्रिकेट टीम कई बार अपनी बल्लेबाजी के ताकत के दम पर मैच पलटती रही है। कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे, जिन्होंने लगातार रन बनाकर टीम को मजबूती दी और यादगार पारियां खेलीं। चौकों-छक्कों से सजी इन पारियों ने न सिर्फ श्रीलंका को जीत दिलाई बल्कि उन्हें टूर्नामेंट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में भी शामिल कर दिया। आइए आगामी टूर्नामेंट से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले श्रीलंका के बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 भानुका राजपक्षे (191 रन) इस सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे हैं। उन्होंने 2022 के संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। राजपक्षे ने 6 मैचों की 6 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 191 रन बनाए हैं। उनकी औसत 47.75 और स्ट्राइक रेट 149.21 की रही है। राजपक्षे के बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 71 रन रहा है। राजपक्षे 190 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं।

#2 पथुम निसांका (173 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका हैं। उन्होंने 2022 के संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। निसांका ने 6 मैचों की 6 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 173 रन बनाए हैं। उनकी औसत 34.60 और स्ट्राइक रेट 115.33 की रही है। निसांका के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 55* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 15 चौके और 5 छक्के लगाए हैं।

#3 कुसल मेंडिस (155 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस हैं। उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था। वह 6 मैचों की 6 पारियों में 25.83 की औसत और 156.56 की स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 60 रन रहा है। मेंडिस 2 बार खाता खोले बिना भी पवेलियन लौटे थे।