लुक

कैसा है मारुति ग्रैंड विटारा 7-सीटर का डिजाइन?

लुक की बात करें तो मारुति सुजुकी अपनी ग्रैंड विटारा कार के 7-सीटर मॉडल को ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पर बना सकती है। कंपनी इसकी डायमेंशन को भी बढ़ा सकती है। इसमें नई ग्रिल और LED हेडलैंप के साथ एक नया फ्रंट डिजाइन मिलने की उम्मीद है। अन्य बाहरी बदलावों में इसमें नए अलॉय और LED टेललैंप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यह गाड़ी मौजूदा ग्रैंड विटारा से काफी-मिलती जुलती हो सकती है।

इंजन

पावरट्रेन के बारे में मिली है ये जानकारी

आगामी SUV ग्रैंड विटारा 7-सीटर में मौजूदा मॉडल के पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप वाला 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का भी विकल्प मिल सकता है। यह इंजन 115bhp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा इस गाड़ी में नॉन-हाइब्रिड इंजन का भी विकल्प मिल सकता है। ट्रांसमिशन के लिए इस गाड़ी में मैनुअल और एक CVT गियरबॉक्स की उम्मीद है।

फीचर्स

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7-सीटर में मिलेंगे ये फीचर्स

रिपोर्ट्स की मानें तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7-सीटर ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटिड सीटें, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल और बड़े सनरूफ जैसी सुविधाओं के साथ आएगी। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑटो-डिमिंग IRVMs, दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीट्स जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसमें एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS तकनीक) की भी पेशकश की जा सकती है। साथ ही इसमें ABS, एयरबैग और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

जानकारी

क्या होगी ग्रैंड विटारा 7-सीटर की कीमत?

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7-सीटर की कीमत और उपलब्धता की कीमत और उपलब्धता की जानकारी इसके लॉन्च के समय ही दी जाएंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।

न्यूजबाइट्स प्लस

